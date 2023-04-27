Полковник Матвийчук рассказал о последствиях передачи Украине истребителей F-16

Поставки Вооруженным силам Украины американских F-16 спровоцируют эскалацию украинского конфликта. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Комментируя заявление украинского министра обороны Дмитрия Кулебы, что западные истребители будут «сдерживающим фактором» для России, Матвийчук назвал слова политика ложью или глупостью, передает «ПолитРоссия».
«F-16 будут рассматриваться как оружие повышенного риска для ВС РФ», — констатировал аналитик.
Как только истребители F-16 появятся в зоне СВО, российские военные начнут их уничтожать. Чем больше Запад будет накачивать Украину оружием, тем больше потерь понесут ВСУ, резюмировал Матвийчук.