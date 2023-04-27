Politico: ЕС намерен наказать постсоветские страны за параллельный импорт в Россию

Санкции Запада в отношении России привели к бурному росту бизнеса в постсоветских странах, основанная задача которого помочь Москве обойти все ограничения. К такому выводу пришли журналисты американского издания Politico.
По их данным, новые цепочки поставок обеспечивают россиян предметами роскоши, алкоголем, а также другими товарами, изготовленными в Евросоюзе и Соединенных Штатах. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Брюссель обратить пристальное внимание на данную проблему и, в конечном счете, заблокировать «лазейку».
«Обход санкций ЕС — это не только недальновидное решение. Это подрывает базовые принципы нашего союза», — заявил он.
В то же время таможенные отчеты с платформы Trade Data Monitor демонстрируют, что в 2022 году объем торговли между Москвой и ближайшими соседями значительно вырос. Только между Россией и Грузией данный показатель увеличился на 22%. Параллельно с этим Казахстан увеличил экспорт в Россию примерно на 57%.
«Появились новые торговые потоки через третьи страны, где вы можете видеть, что экспорт в Россию вырос, а также импорт с Запада увеличился», — прокомментировал старший научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клюге.
По его словам, большая часть параллельного импорта составляют потребительские товары. Производители не могут реализовать свою продукцию из-за санкций, но в тоже время они тесно связаны с российским рынком.
Западные политики опасаются, что наряду с гражданскими товарами, через посредников могут проходить и товары двойного назначения: такие как микрочипы. Они могут быть использованы российским военно-промышленным комплексом для создания большого количества вооружений.
«Государства-члены ЕС должны направить четкий сигнал как третьим странам, так и европейским компаниям <…> Только если мы примем временное возможное негативное воздействие на европейский бизнес ради мира, мы, наконец, сможем быть едиными в нашей политике санкций и их реализации», — резюмировал Ландсбергис.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, почему Европейский союз и Япония отказались от предложения Соединенных Штатов о полном прекращении торговли с Россией.