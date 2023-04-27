Politico: ЕС намерен наказать постсоветские страны за параллельный импорт в Россию

В то же время таможенные отчеты с платформы Trade Data Monitor демонстрируют, что в 2022 году объем торговли между Москвой и ближайшими соседями значительно вырос. Только между Россией и Грузией данный показатель увеличился на 22%. Параллельно с этим Казахстан увеличил экспорт в Россию примерно на 57%.