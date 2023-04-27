Соцсеть ЯRUS заявила о продлении конкурса по разработке лучшего мини-приложения

Конкурс, организованный командой социальной сети ЯRUS на разработку лучшего мини-приложения, продлен до 15 мая. Призовой фонд составляет 200 тыс. рублей.
Менеджер по продукту ЯRUS Валерий Коляда рассказал, что побороться за победу в конкурсе может даже начинающий программист. Социальная сеть позволяет монетизировать простые HTML5-приложения.
«Задача программиста — создать не только упрощенную механику, но сделать мини-приложение понятным и удобным для пользователя», — приводит слова Коляды Федеральное агентство новостей.
Участникам конкурса он рекомендовал внимательнее отнестись к мелким деталям. Важно хорошо проработать «Меню», «Правила», «Результат игры» и другие разделы.
Пользователи соцсети ЯRUS высоко оценили проведение такого конкурса. Некоторые комментаторы пожелали иметь собственный видеоредактор для монтажа роликов, а также приложения по поиску предметов.