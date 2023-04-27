«Держится в секрете». В Sohu напомнили американцам о секретном козыре РФ

И речь в данном случае идет не о ядерном оружии, к которому Россия тоже пока не прибегала. Этот козырь, хоть и относится к «тузам» в российской колоде, но все же слишком силен. Использование этой карты может повлечь за собой негативные последствия для всех сторон.