«Держится в секрете». В Sohu напомнили американцам о секретном козыре РФ

Россия до сих пор не задействовала имеющийся у нее секретный козырь против США, но при необходимости она его пустит в дело, чем отбросит развитие американцев на десятилетия назад.
Уверенность в этом высказывают аналитики китайского издания Sohu в материале, перевод которого на русский язык приводит информационное агентство «ПолитРоссия».
Как отмечают авторы статьи, российско-американские отношения в последнее время находятся на одном из самых низких уровней за всю историю. И в этой ситуации американские политики не оставляют попыток усилить давление на Москву. Помимо ужесточения антироссийских санкций, Соединенные Штаты наращивают также военную активность у границ РФ.
Однако, напоминают китайские эксперты, Россия имеет в запасе мощный козырь, который может в корне изменить положение дел.
«У России есть сильный козырь, который никогда ранее не использовался», – подчеркивается в статье.
И речь в данном случае идет не о ядерном оружии, к которому Россия тоже пока не прибегала. Этот козырь, хоть и относится к «тузам» в российской колоде, но все же слишком силен. Использование этой карты может повлечь за собой негативные последствия для всех сторон.
Но у России есть и другой туз – противоспутниковое оружие, характеристики которого до сих пор представляют собой военную тайну.
Американские военные в очень большой степени зависят от внедренных практически во все системы вооружений электронных систем, и это уже давно ни для кого не секрет, напоминают авторы Sohu.
Для того, чтобы вся эта электроника функционировала в штатном режиме, ей необходим доступ к системе глобального позиционирования – GPS. А если американская армия по какой-то причине окажется отрезана от этой системы, например, в случае исчезновения спутникового сигнала, то США столкнутся с колоссальными проблемами
Все американское государство с его внушительной военной машиной, в этом случае, окажется отброшено на десятилетия назад. И, как полагают в Китае, у российских военных действительно есть возможность устроить Вашингтону такой неприятный сюрприз.
«Проблемы с GPS окажут негативное влияние на всю американскую экономику и ослабят международный статус США на десятилетия», – считают эксперты из КНР.
Российские военные, напоминают они, еще в ноябре 2021 года успешно испытали противоспутниковое оружие, применив его против остававшегося на орбите с советских времен космического аппарата «Космос-1408». Помимо этого, считается, что новая российская система ПВО С-500 «Прометей» тоже может сбивать спутники.
«Не будет преувеличением сказать, что большинство американских спутников уязвимы перед российскими ракетами», – уверены китайские эксперты.
Но все же Россия вряд ли начнет сбивать американские спутники, не вступив в открытое военное противостояние с Соединенными Штатами, отмечают авторы. А вот использовать свои средства радиоэлектронной борьбы, чтобы без особого риска заглушить сигналы GPS и осложнить положение противника, Россия вполне может.
Это позволит ей окончательно и бесповоротно обеспечить перевес в борьбе с США в свою пользу, потому что российское противоспутниковое оружие действительно представляет серьезную угрозу для всего военного блока НАТО. Такова реальность, заключают китайские аналитики.