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Молдавские власти опять срывают аудит долгов перед «Газпромом»

Экономика
Молдавские власти опять срывают аудит долгов перед «Газпромом»

Запланированный властями Молдавии аудит исторических долгов «Молдовагаза» перед «Газпромом» не будет завершен к 1 мая. Об этом сообщает EADaily.

По информации Агентства публичной собственности, это происходит по техническим причинам. Но на самом деле причина кроется в отсутствии оплаты международным аудиторам, уверены в издании. Выделенные в 2022 году деньги молдавское правительство не может потратить в 2023-м, а дополнительные средства в этом году уже не предусмотрены.

Долги Молдавии за голубое топливо изучали специалисты из норвежской компании Wikborg Rein Advokatfirma AS и из британской фирмы Forensic Risk Alliance & Co Limited.

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