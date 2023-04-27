Молдавские власти опять срывают аудит долгов перед «Газпромом»

По информации Агентства публичной собственности, это происходит по техническим причинам. Но на самом деле причина кроется в отсутствии оплаты международным аудиторам, уверены в издании. Выделенные в 2022 году деньги молдавское правительство не может потратить в 2023-м, а дополнительные средства в этом году уже не предусмотрены.