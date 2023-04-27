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Минобороны РФ показало кадры уничтожения замаскированных позиций ВСУ штурмовиками Су-25

Армия
Минобороны РФ показало кадры уничтожения замаскированных позиций ВСУ штурмовиками Су-25

Минобороны РФ продемонстрировало боевую работу пары штурмовиков Су-25 в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Подчеркивается, что в ходе выполнения боевой задачи экипажи самолетов поразили замаскированные укрепленные позиции и бронетехнику украинских националистов. Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

«Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения летчики, выпустив тепловые ловушки, выполнили маневр и вернулись на аэродром», — сказано в заявлении ведомства.

На кадрах можно увидеть загрузку боекомплекта, рулежку, взлет штурмовиков и их пролеты на минимальной высоте, а также пуски средств поражения.

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