«Если не Россия, то кто?» Почему санкции Запада против российской нефти не сработают

Ожидаемый 11-й пакет санкций не затронет интересы дружественных России стран, закупающих российскую нефть по стоимости выше, чем установленный G7 потолок цен. Попытка навредить экономике Китая может обернуться для западных партнеров непоправимыми последствиями, объяснил действия Запада заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
В конце прошлого года члены G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) установили фиксированную стоимость российской нефти, после чего президент РФ Владимир Путин запретил продавать «черное золото» странам, поддерживающим покупку по ограниченным, а не рыночным ценам.
Между тем, по данным Bloomberg, за первый квартал 2023 года почти вся российская нефть продавалась с нарушением установленных ограничений, то есть без введенного прежде ценового потолка. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что в новый пакет санкций войдут меры против обхода ограничений, чтобы «закрыть лазейки».
Логично предположить, что санкционные меры могут затронуть дружественные России государства, в частности, Китай и Индию, покупающие энергоресурсы по стоимости выше, чем 60 долларов за баррель. Впрочем, на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» Александр Фролов усомнился, что Запад сможет запретить приобретать российскую нефть, поскольку поставщиков, сравнимых с РФ, попросту нет.
«А готовы ли наши западные партнеры к полномасштабному конфликту с Индией и Китаем? Потому что подобного рода ограничения, это удар по их экономике, то есть это без дураков удар по их экономике, потому как Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов. А если не Россия, то кто?» — возмутился эксперт.
Поставщиков, как уточнил Фролова, которые бы не просто хотели, а были готовы в кратчайшие сроки предоставить аналогичные объемы, нет. В этой связи специалист считает, что вряд ли Запад начнет «наказывать» за покупку нефти по российским ценам. Попытки надавить на Китай в этом плане, как резюмировал эксперт, выглядят предельно рискованно.
Ранее сообщалось, что на саммите G7 в Токио (19-21 мая) члены международного клуба по инициативе США, возможно, рассмотрят полный запрет на экспорт товаров в Россию, однако Япония и ЕС позже отказались от предложения Вашингтона. Подробности — в материале «ПС».