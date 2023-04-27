«Если не Россия, то кто?» Почему санкции Запада против российской нефти не сработают

Между тем, по данным Bloomberg, за первый квартал 2023 года почти вся российская нефть продавалась с нарушением установленных ограничений, то есть без введенного прежде ценового потолка. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что в новый пакет санкций войдут меры против обхода ограничений, чтобы «закрыть лазейки».