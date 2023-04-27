Депутат Госдумы Кирьянов не смог поменять фото в Википедии и решил закрыть сайт

Член Государственной думы РФ VIII созыва от Великого Новгорода Артем Кирьянов пожаловался, что не смог изменить свой фотографию в Википедии. Он также рассказал, что когда-то пытался создать страничку про себя, однако потерпел фиаско.
«Но, когда я стал депутатом, кто-то другой создал страничку про меня. Там пока нет лжи, но очень неудачная фотография, и я никак не могу это исправить», — посетовал парламентарий.
Неизвестно, в порыве расстроенных чувств или из каких-либо других побуждений, однако Кирьянов также заявил, что поддерживает идею закрыть злополучный сайт. Народному избраннику пришлось не по душе, что большое количество информации оказалось собрано в одном месте без, как он выразился, критичного подхода.
Отметим, что после того, депутат открыто возмутился неудавшейся фотографией, автор статьи о Кирьянове внес в страницу правки. Теперь в Википедии находится не только информация о биографии парламентария, но также и то, что ему категорически не нравится его фотография.