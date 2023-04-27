«Любовь и уважение». Главное из разговора Путина и Эрдогана

По словам российского лидера, АЭС – важнейший совместный проект двух стран, который позволит развивать экономические связи в будущем. При этом РФ продолжит обеспечивать Турцию энергоресурсами, прежде всего – газом. Российско-турецкий товарооборот продолжит расти, а поставки российского газа в третьи страны будут проходить через запускаемый в Турции газовый хаб.