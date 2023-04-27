«Любовь и уважение». Главное из разговора Путина и Эрдогана

Россия «всегда готова протянуть Турции руку дружеской поддержки», заявил Владимир Путин в беседе с Реджепом Эдроганом на торжественной церемонии завоза ядерного топлива на российско-турецкую АЭС «Аккую». Президенты тепло пообщались по видеосвязи.
«Если не было бы такого президента, как Эрдоган, сложно было бы говорить об успехах», – подчеркнул Путин.
По словам российского лидера, АЭС – важнейший совместный проект двух стран, который позволит развивать экономические связи в будущем. При этом РФ продолжит обеспечивать Турцию энергоресурсами, прежде всего – газом. Российско-турецкий товарооборот продолжит расти, а поставки российского газа в третьи страны будут проходить через запускаемый в Турции газовый хаб.
РФ также поможет соседнему государству после недавнего землетрясения: в ближайшее время начнется поставка крупной партии стройматериалов для восстановления разрушенных населенных пунктов. Также обсуждается инициатива Эрдогана по безвозмездным поставкам нуждающимся странам муки из российского зерна.
Президент Турции выразил благодарность Путину и радостно отметил, что государство «присоединяется к клубу стран с атомной энергетикой, хоть и с задержкой в 60 лет». АЭС «Аккую» сэкономит Турции около 1,5 миллиарда долларов в год на импорте газа.
«Я радуюсь запуску нашей АЭС. Хочу выразить любовь и уважение и пожелать, чтобы в следующий раз мы встретились с вами лицом к лицу», – сказал Эрдоган Путину.
Все блоки АЭС начнут работу к 2028 году – ожидается, что станция будет покрывать до 10% энергетических потребностей страны. По словам Эрдогана, февральское землетрясение не оказало воздействия на АЭС – все расчеты «были правильными».
«Словосочетание "ядерный статус" явно греет душу турецким властям и коммуникаторам», – отметил политолог Федор Лукьянов в Telegram.
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