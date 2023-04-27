Блогер Вадим Манукян отметил совпадения в деле Блиновской и других героев шоу Собчак

Журналист Вадим Манукян нашел «закономерность» в возникновении проблем у блогера Елены Блиновской и других героев YouTube-шоу телеведущей Ксении Собчак. Ранее предпринимательницу задержали по подозрению в неуплате налогов.
Манукян отметил, что артисты, принявшие участие в программе Собчак, часто сталкиваются с различными проблемами. Так, например, он вспомнил судьбу рэпера Моргенштерна✱ и музыканта Андрея Макаревича✱ (признаны иностранными агентами в Росси).
«Тиктокер Даня Милохин сделал неправильный выбор и остался за рубежом без денег. Рэпер Моргенштерн наговорил лишнего, стал иноагентом и покинул страну. Андрей Макаревич объявлен иноагентом и тоже покинул Россию», — цитирует блогера ФАН.
Напомним, Блиновскую задержали утром, 27 апреля из-за неуплаты налогов. Позже в ее доме был проведет обыск.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами