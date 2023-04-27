Блогер Вадим Манукян отметил совпадения в деле Блиновской и других героев шоу Собчак

Манукян отметил, что артисты, принявшие участие в программе Собчак, часто сталкиваются с различными проблемами. Так, например, он вспомнил судьбу рэпера Моргенштерна✱ и музыканта Андрея Макаревича✱ (признаны иностранными агентами в Росси).