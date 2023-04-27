Посольство Хорватии прекратило выдачу туристических виз россиянам

Посольство Хорватии в России объявило, что прием заявлений на получение туристических виз от граждан Российской Федерации приостановлен с 1 мая. Об этом сообщается на сайте визового центра VFS Global.
Причины прекращения выдачи виз не объясняются. Также неизвестно, в какие сроки она будет возобновлена. Отмечается, что документы на визы не будут приниматься до дальнейших распоряжений. Однако визы с неистекшим сроком действия по-прежнему действительны для въезда в Хорватию.
Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) информировал о том, число поездок из России в Европу в 2022 году сократилось на 90%. Выдачу туристических виз россиянам приостановили Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Финляндия, Чехия и Эстония.
По данным РСТ, документы от россиян на выдачу шенгенской зоны принимают только визовые центры Италии, Испании, Франции, Греции, Венгрии, Швейцарии и Словении. Чаще всего многократные визы выдает консульство Франции. При этом число отказов жителям России в получении шенгенской визы увеличилось на 10-20% за год,