Посольство Хорватии прекратило выдачу туристических виз россиянам

Причины прекращения выдачи виз не объясняются. Также неизвестно, в какие сроки она будет возобновлена. Отмечается, что документы на визы не будут приниматься до дальнейших распоряжений. Однако визы с неистекшим сроком действия по-прежнему действительны для въезда в Хорватию.