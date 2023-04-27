Экипаж пропавшей в Красном море яхты 30 minutes сошел на берег в порту Джибути

Экипаж прогулочного судна 30 minutes, который считался пропавшим в Красном море, сошел на берег в порту Джибути. Трое россиян, находившиеся на борту судна, сейчас направляются в гостиницу, передает ТАСС со ссылкой на владельца яхты Дмитрия Чугуевского.