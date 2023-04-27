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Путин оценил роль Эрдогана в строительстве АЭС «Аккую»

Политика
Путин оценил роль Эрдогана в строительстве АЭС «Аккую»

Российский лидер Владимир Путин оценил роль своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в строительстве атомной электростанции «Аккую».

Сегодня, 27 апреля, президент России в онлайн-формате принимает участие в церемонии загрузки ядерного топлива на турецкую АЭС. В ходе выступления Владимир Путин оценил вклад Эрдогана в этот проект.

«Если не было бы такого президента, как Эрдоган, сложно было бы говорить об успехах», — заявил политик.

Ранее Путин назвал «Аккую» важнейшим проектом Москвы и Анкары. Благодаря АЭС экономические и партнерские отношения двух государств укрепляются, добавил президент.

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