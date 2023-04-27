С Новым Годом!

Генерал Каволи: США прорабатывали с Украиной возможность внезапного контрнаступления ВСУ

Армия
Генерал Каволи: США прорабатывали с Украиной возможность внезапного контрнаступления ВСУ

Вашингтон и Киев совместно прорабатывали возможность внезапного контрнаступления украинских войск, сообщил главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

Заявление прозвучало во время слушаний в комитете Палате представителей США по делам вооруженных сил.

«Что касается внезапности и тому подобных вещей, разумеется, мы работали над этим с ними», — сказал генерал.

В то же время он признал, что говорить об эффекте неожиданности сложно, так как контрнаступление активно обсуждают в публичном пространстве.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Киев стремится развернуть наступление скрытно, потому не раскрывает деталей своего плана.

#Украина #США #всу