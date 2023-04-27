Эрдоган обсудил с Путиным ряд предложений по зерновой сделке

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сделал российскому лидеру Владимиру Путину ряд предложений касательно дальнейшей реализации зерновой сделки, сообщает канцелярия главы Турции.
По словам Эрдогана, можно провести работу над новыми инициативами в данном вопросе и создать соответствующую рабочую группу.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что решение о дальнейшем участии России в зерновой сделке будет принято после межведомственной проработки.
Напомним, соответствующее соглашение было заключено в июле 2022 года. Россия, Турция, ООН и Украина подписали договор, разрешающий поставки российского и украинского зерна и удобрений на мировые рынки.