«Памятник нерукотворный». В ЛДПР почтили память Жириновского демонстрацией в Minecraft

Депутат заметил, что в 2023 году в стране не рекомендуется проводить демонстрации, посвященные 1 Мая. Парламентарий не уточнил, является ли предстоящая акция зарегистрированной, однако подчеркнул, что ограничения не распространяются на виртуальную реальность.