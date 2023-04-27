«Памятник нерукотворный». В ЛДПР почтили память Жириновского демонстрацией в Minecraft

ЛДПР проведет онлайн-демонстрацию в игре Minecraft в память об основателе партии Владимире Жириновском — мероприятие пройдет 1 мая. Об этом сообщил депутат фракции Андрей Свинцов.
Политик уточнил, что парламентарии и сторонники ЛДПР построили 200-метровый памятник Жириновского в игровой вселенной Minecraft.
«Цифровые технологии, увы, пока не идеальны, и Владимир Вольфович получился не очень похожим. Но, уверен, что неизвестный скульптор еще поработает над портретным сходством», — прокомментировал он.
Депутат заметил, что в 2023 году в стране не рекомендуется проводить демонстрации, посвященные 1 Мая. Парламентарий не уточнил, является ли предстоящая акция зарегистрированной, однако подчеркнул, что ограничения не распространяются на виртуальную реальность.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как живет ЛДПР без «верховного лидера» и какие перспективы ее ждут.