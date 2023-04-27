Мишустин заявил об утверждении программы социально-экономического развития новых регионов РФ

Кабмин РФ утвердил долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов страны. Об этом сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
По словам Мишустина, в рамках инициативы планируется перезапустить работу главных отраслей и компаний в новых российских субъектах, восстановить производственные фонды и поспособствовать экономическому росту регионов.
Российские власти займутся формированием необходимых социально-экономических систем почти с нуля, отметил премьер-министр. Ряд серьезных законодательных актов уже утвержден, добавил Мишустин.