Леонков рассказал об ослаблении украинской ПВО из-за западных ракет

Западные страны в любом случае будут поставлять все необходимое для защиты воздушного пространства Украины, однако противовоздушная оборона страны станет явно хуже. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что у украинских войск кончаются ракеты для ПВО советского производства, а западные аналоги уступают им в дальности. По словам эксперта, это связано с тем, что на Западе перестали развивать комплексы после 1991 года.
«А Россия продолжила развитие в этом направлении. В итоге получилось так, что, если наши системы способны работать на дальности до 400 километров, то у них максимум — это 50», — добавил Леонков.
Он отметил, что ПВО на территории Украины будет хуже, потому что прежние ракеты могли преодолевать более значимые расстояния.