СNN: Россия и Китай подружились благодаря любви к необычному животному

Любовь к пандам сплотила Россию и Китай. Об этом стало известно из опроса, проведенного телеканалом СNN среди граждан КНР.
Один мужчина заметил, что китайские зоопарки дают панд в аренду другим странам. По его словам, подобная практика используется в качестве дипломатического инструмента.
Китаец напомнил, что США не получали этих необычных животных уже 20 лет. При этом Россия содержит панд в своих зоопарках и проявляет к пандам настоящую заботу.
«Панды в России очень счастливы. Вот почему русские и китайцы так дружат», — сказал один из мужчин.
Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй выразил мнение, что Китай и Россия должны сплотиться в борьбе с Западом.