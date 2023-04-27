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«Колесо истории провернется». Хазин назвал условия возвращения Гавайев в состав РФ

Россия и мир
«Колесо истории провернется». Хазин назвал условия возвращения Гавайев в состав РФ

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, объявив о планах участвовать в выборах главы государства в 2024 году и пообещав искоренить республиканцев во всех их проявлениях, фактически объявил войну половине населения страны.

Об этом в эфире YouTube-канала «Экономика. Сбывшиеся прогнозы» заявил политолог и экономист Михаил Хазин, по словам которого заявления главы Белого дома продемонстрировали готовность стоящих за Байденом финансистов идти в борьбе за власть до конца. Кроме того Байден развеял последние сомнения в возможности начала в США полномасштабной гражданской войны.

На этом фоне, по мнению эксперта, недавние заявления Вашингтона об Украине выглядят особенно неадекватными. Так на днях, например, американские кураторы Киева заявили, что победой в конфликте с РФ станет возвращение Украины к границам 1991 года и выплата Киеву многомиллиардных репараций, напомнил Хазин.

В ответ на подобные выпады Россия, по мнению Михаила Хазина, может на полном серьезе потребовать вернуть ей Аляску и Гавайи, а также восстановить историческую справедливость по отношению к ряду штатов, изначально принадлежавших другим государствам. В частности, Калифорния должна быть возвращена Мексике, Луизиана – Франции, а Флорида – Испании. В условиях предстоящего конфликта внутри США возможность того, что это действительно произойдет, выглядит вполне реальной, считает политолог.

«Колесо истории провернется». Хазин назвал условия возвращения Гавайев в состав РФ
«Есть такое замечательное место на территории Соединенных Штатов, где самым первым был поднят российских флаг. Это, естественно, Гавайи. Мы его продали, но выкупим обратно, даже в перерасчете по новому курсу. Или же в счет долгов за многие жизненно важные ресурсы, – рассуждает эксперт. – Вот теперь я верю, что либералы в США действительно могут устроить гражданскую войну».

Республиканские штаты, убежден Хазин, будут воевать с демократическими штатами и победят их, так как все производство уже какое-то время переезжает из демократических штатов в республиканские. В том же направлении бегут и инженеры, потому что в «зеленых» штатах стало невозможно заниматься массовым производством.

«Колесо истории провернется». Хазин назвал условия возвращения Гавайев в состав РФ
«В условиях такого передела США в новом формате будет уже не до некогда приобретенных колоний. На это просто не хватит денег. Колесо истории провернется вспять и мы вернем свое почти так же, как когда-то потеряли», – обещает Хазин.

Также политолог высказал уверенность в том, что американские либералы еще в начале 2000-х годов знали, к чему все идет, а недавно они окончательно убедились в том, что краха системы избежать не удастся.

Именно поэтому в США начали так поспешно внедрять программы масштабного переформатирования общества. В итоге в США произошел глубокий раскол, который теперь разрывает страну на части.

В ситуации, когда многие поддались расовой и гендерной истерии, сотни миллионов американцев отвергают либеральное безумие и лишь укрепляются в своей приверженности принципам консерватизма, заключил Хазин.

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