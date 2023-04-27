«Колесо истории провернется». Хазин назвал условия возвращения Гавайев в состав РФ

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, объявив о планах участвовать в выборах главы государства в 2024 году и пообещав искоренить республиканцев во всех их проявлениях, фактически объявил войну половине населения страны.
Об этом в эфире YouTube-канала «Экономика. Сбывшиеся прогнозы» заявил политолог и экономист Михаил Хазин, по словам которого заявления главы Белого дома продемонстрировали готовность стоящих за Байденом финансистов идти в борьбе за власть до конца. Кроме того Байден развеял последние сомнения в возможности начала в США полномасштабной гражданской войны.
На этом фоне, по мнению эксперта, недавние заявления Вашингтона об Украине выглядят особенно неадекватными. Так на днях, например, американские кураторы Киева заявили, что победой в конфликте с РФ станет возвращение Украины к границам 1991 года и выплата Киеву многомиллиардных репараций, напомнил Хазин.
В ответ на подобные выпады Россия, по мнению Михаила Хазина, может на полном серьезе потребовать вернуть ей Аляску и Гавайи, а также восстановить историческую справедливость по отношению к ряду штатов, изначально принадлежавших другим государствам. В частности, Калифорния должна быть возвращена Мексике, Луизиана – Франции, а Флорида – Испании. В условиях предстоящего конфликта внутри США возможность того, что это действительно произойдет, выглядит вполне реальной, считает политолог.
«Есть такое замечательное место на территории Соединенных Штатов, где самым первым был поднят российских флаг. Это, естественно, Гавайи. Мы его продали, но выкупим обратно, даже в перерасчете по новому курсу. Или же в счет долгов за многие жизненно важные ресурсы, – рассуждает эксперт. – Вот теперь я верю, что либералы в США действительно могут устроить гражданскую войну».
Республиканские штаты, убежден Хазин, будут воевать с демократическими штатами и победят их, так как все производство уже какое-то время переезжает из демократических штатов в республиканские. В том же направлении бегут и инженеры, потому что в «зеленых» штатах стало невозможно заниматься массовым производством.
«В условиях такого передела США в новом формате будет уже не до некогда приобретенных колоний. На это просто не хватит денег. Колесо истории провернется вспять и мы вернем свое почти так же, как когда-то потеряли», – обещает Хазин.
Также политолог высказал уверенность в том, что американские либералы еще в начале 2000-х годов знали, к чему все идет, а недавно они окончательно убедились в том, что краха системы избежать не удастся.
Именно поэтому в США начали так поспешно внедрять программы масштабного переформатирования общества. В итоге в США произошел глубокий раскол, который теперь разрывает страну на части.
В ситуации, когда многие поддались расовой и гендерной истерии, сотни миллионов американцев отвергают либеральное безумие и лишь укрепляются в своей приверженности принципам консерватизма, заключил Хазин.