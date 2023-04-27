«Колесо истории провернется». Хазин назвал условия возвращения Гавайев в состав РФ

В ответ на подобные выпады Россия, по мнению Михаила Хазина, может на полном серьезе потребовать вернуть ей Аляску и Гавайи, а также восстановить историческую справедливость по отношению к ряду штатов, изначально принадлежавших другим государствам. В частности, Калифорния должна быть возвращена Мексике, Луизиана – Франции, а Флорида – Испании. В условиях предстоящего конфликта внутри США возможность того, что это действительно произойдет, выглядит вполне реальной, считает политолог.