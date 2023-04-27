«Я хочу репрессий». В России спорят о возрождении сталинизма на фоне СВО

Доносы «безусловно, отвратительны», но этот термин в ситуации с Козловским неприменим: претензии предъявляются к его публичным высказываниям, а не к личным разговорам, считает журналист и член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова. Она намекает и на более глобальную проблему – отрыв культурного истеблишмента от народа, который желает выживания своей стране в военном конфликте фактически со всем блоком НАТО.