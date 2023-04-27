«Я хочу репрессий». В России спорят о возрождении сталинизма на фоне СВО

После предложений о возрождении СМЕРШа речь зашла и о возвращении понятия «враг народа» – Россия участвует в крупнейшем со времен Великой Отечественной войны вооруженном конфликте, а значит некоторые реликты из сталинских времен можно бы и возродить, рассудили в Госдуме.
«Враги есть, а понятия нет. Это касается не только людей на фронте, но и здесь на гражданке, всех ждунов, всю эту сволочь. Мы чего стесняемся? <...> Я хочу сталинских репрессий, при том, что мой дед 9 лет отсидел, всю войну прошел, потом был реабилитирован» – заявил депутат Госдумы и генерал-лейтенант Андрей Гурулев.
Одновременно в Госдуме предлагают ввести меры ответственности для «серийных доносчиков», то есть вернуться к правилу «Первый кнут доносчику». До конца правления Елизаветы Петровны эта традиция соблюдалась – в том случае, если невозможно подтвердить факты из доноса или получить признание обвиняемого.
«По всей стране "добровольные помощники" стучат на соседей, артистов, блогеров, а то и просто на случайных прохожих. Статьи, которые принимались для защиты армии и государства, стали способом сведения счетов. Пора это прекратить. Как минимум, принять наш законопроект», – заявил депутат Алексей Нечаев, выходец из семьи высокопоставленного советского инженера-ядерщика, имевшего привилегию часто выезжать за рубеж.
В общем, в разношерстном госаппарате сложилась уже привычная ситуация из басни про лебедя, рака и щуку.
Не донос, а позиция?
Российское общество все еще чувствительно реагирует на практику доносов. Это не шутки – по статье о дискредитации ВС РФ можно «схлопотать» до семи лет лишения свободы.
Поле для дискуссий обширное – это и дело Москалевых, и массовые отмены концертов артистов, не поддержавших СВО, и увольнение из столичного театра 84-летней актрисы-оппозиционерки Лии Ахеджаковой, и арест москвича из-за просмотра экстремистского контента в метро после обращения случайного попутчика, и много чего другого.
Примечательно, что отношение к «доносчикам» в постсоветской России куда более неоднозначное, чем в «прогрессивных» странах Евросоюза, где заявить на кого-то – это ответственно выразить гражданскую позицию, и вообще – не зазорно.
У нас же зреет идеологическое противостояние по поводу «сталинских» приемов: не только в низах, но и в элитах.
«В коридорах парламента ведутся точно такие разговоры, какие ведут наши либеральные нетвойнисты. Они сидят высоко и смотрят на нас, поплевывая и насмехаясь, потому что они знают побольше нас, могут побольше нас и сейчас скажут, что доносы – плохо, а милитаристское общество нам не очень нравится», – полагает журналист и сторонник лево-патриотической оппозиции Иван Андреев.
Козловский отпущения
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков даже сделал неожиданное заявление по поводу проверки Генпрокуратурой «антивоенных» высказываний актера Данилы Козловского.
«Что касается доносов, это как было всегда отвратительно, так есть, и, надеюсь, так и будет», – заявил Песков на марафоне общества «Знание».
Жалобу на слова Козловского написал инициативный глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Его логику понять можно: Козловский снимался в десятках картин, финансируемых из бюджета страны, но после начала СВО попросил власти РФ остановить спецоперацию и написал в соцсети:
«Стыдно. Гибнут люди: солдаты, мирные жители. Ракеты летят в дома. И здесь совершенно не нужно разбираться в политике, чтобы абсолютно точно понимать, что этому не существует никакого оправдания».
Во внезапно проснувшейся антивоенной морали Козловского, не замечавшего украинскую «АТО» на Донбассе восемь лет, есть большие сомнения. Но нет сомнений в том, что обладатель виллы в Испании не хотел бы попасть в санкционные списки ЕС, как другие российские артисты, поддержавшие страну.
Так или иначе, в отличие от сталинских времен, возможность оправдаться у актера был – он подал ответный иск Бородину о защите чести и достоинства, однако суд его не принял.
Доносы «безусловно, отвратительны», но этот термин в ситуации с Козловским неприменим: претензии предъявляются к его публичным высказываниям, а не к личным разговорам, считает журналист и член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова. Она намекает и на более глобальную проблему – отрыв культурного истеблишмента от народа, который желает выживания своей стране в военном конфликте фактически со всем блоком НАТО.
«Не по секрету кому-то на ушко [Козловский] прошептал, а сделал заявление. Вообще, театр сам должен отслеживать высказывания своих актеров на предмет предотвращения финансирования ВСУ. Раз уж так повелось, что каждый второй артист так и норовит проспонсировать Украину», – отметила Ахмедова в Telegram.
И все же – велика ли необходимость записывать во враги народа не за дела, а за слова? Ведь в первом случае пойти «по статье» могут чиновники и сами депутаты, а не артисты. Подобные «сталинские приемы», как показывает практика 80-летней давности, сказываются на военных успехах куда лучше, намекает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Буржуазный сталинизм»
С тем, что «враги народа есть, а понятия нет», можно согласиться, отмечает политолог Михаил Синельников-Оришак, но не стоит забывать и про «общественную собственность на средства производства», раз речь идет о возрождении сталинизма.
Политолог напоминает, что депутат Гурулев, предложивший вернуть «врагов народа», – член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны и безопасности.
«Ну, так как — обеспечена народу национальная безопасность? Не летят дроны, не отменяются праздничные шествия, до Спецпобеды осталось совсем ничего? Или нет? А тогда – где деньги, кто и куда потратил, кто попустил, кто не досмотрел? К стенке "врагов народа", не обеспечивших самое святое в функционале любого государства – национальную безопасность!» – написал Синельников-Оришак в Telegram.
Тем временем исследователи фиксируют рост популярности сталинизма (точнее, «неосталинизма») среди молодежи. Неосталинисты активно пользуются TikTok для распространения своих представлений о прошлом, отмечает историк, сотрудник Высшей школы экономики Кирилл Молотов.
Симптоматично, что рост популярности сталинских идей в современной «обертке» среди «зумеров» произошел задолго до начала СВО.
В октябре 2020 года хештег #сталин насчитывал в TikTok около 80 миллионов просмотров, в июле 2021 года вырос до 412 миллионов, позже – до 1 миллиарда. Около 40-50% видеороликов посвящено восхвалению Сталина, а не критике репрессий.
«К примеру, один из самых популярных "неосталинистских" тиктоков представляет собой нарезку видео со Сталиным с надписью "Единственный, кто заботился о русских"» – пишет Молотов в статье «Неосталинизм в русскоязычном сегменте TikTok».
Сталин – плохой, а Ельцин – хороший
При этом данная тенденция умудряется соседствовать с другой: к примеру, либеральный журналист Александр Минкин, заявлявший, что «вдруг было бы лучше, если бы не Сталин Гитлера победил, а Гитлер – Сталина», спустя год после начала СВО выступает в уральском «Ельцин-центре» с лекцией о «большом терроре» сталинских времен.
«В 1945-м погибла не Германия. Погиб фашизм. Аналогично: погибла бы не Россия, а режим. Сталинизм. Может, лучше бы фашистская Германия в 1945-м победила СССР. А еще лучше б — в 1941-м!» – писал Минкин в одной из статей.
При этом добиться от либеральных интеллектуалов оценки ельцинского времени невозможно. Бандитские разборки «девяностых», обнищание населения, втягивание молодежи в криминал и прочие «прелести» тех времен публикой, обеспокоенной преступлениями сталинизма даже спустя 60 лет после официальной десталинизации, никак не осуждаются.
«Кровь, пальба, трупный конвейер. Сколько пассионарных ребят тогда полегло в своей единственной гражданской? Есть целые поселки братковских захоронений на всех кладбищах всех городов России. Думаю, в любом случае потянет на полмиллиона (а может, и куда больше), сопоставимых с расстрелянными в 1936–1938 гг», – отмечает автор Telegram-канала «Здравые смыслы»
Если возрождение сталинских практик все еще под вопросом, то о судьбе демократических практик можно не беспокоиться – и в обществе, и в госаппарате представлены носители полярных мнений по самым принципиальным идеологическим и историческим вопросам.
Договориться они не могут даже в то время, когда страна переживает масштабный военный конфликт.