Российские власти одобрили законопроект о новой программе долгосрочных сбережений

Кабмин РФ одобрил законопроект о запуске новой программы долгосрочных сбережений для россиян, передает пресс-служба правительства.
Данная мера поможет гражданам страны создать свою «финансовую подушку безопасности», отметил премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно нововведениям, человек может заключить договор с негосударственным пенсионным фондом и перевести на его счет ранее созданные пенсионные накопления или отдельные взносы. Государство будет софинансировать эти средства первые три года, добавляя по 36 тыс. рублей в год.
Использовать сбережения можно будет спустя некоторое время после начала участия в программе или после выхода на пенсию. Все накопления, как сообщается, защищены, а страховая сумма будет в два раза больше, чем в случае открытия вкладов — 2,8 млн рублей.