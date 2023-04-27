Служба статистики Грузии раскрыла число россиян, которые переехали в страну в 2022 году

Большинством людей, которые переехали в Грузию в 2022 году, были россияне. Их количество раскрыла Национальная служба статистики республики.
Согласно данным ведомства, за прошедший год в страну переехали 179 778 человек. Гражданами России из них оказались 62 304 человека. Также в Грузию переехали 20 716 украинцев и 13 361 белорус.
Специалисты Национальной службы статистики Грузии также раскрыли число людей, вернувшихся на родину. Таких оказалось 54 405 человек.
Помимо этого, стали известны данные общей численности населения Грузии по состоянию на 1 января 2023 года. Она составила 3 млн 736 тыс. человек.