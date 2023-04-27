«Путин в курсе?» В России требуют уволить главу Коми после перепалки с инспектором ДПС

Впрочем, проблема вовсе не в перепалке с правоохранителем, заметил глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов. Как напомнил политолог, еще пару лет назад Уйба «посылал матом» депутата Госдумы Олега Михайлова. Чиновнику ничего за это не было, и его «финал» определила другая история, уточнил эксперт.