«Путин в курсе?» В России требуют уволить главу Коми после перепалки с инспектором ДПС

В Сети появилась вторая часть разговора главы Республики Коми Владимира Уйбы с инспектором ДПС, которому чиновник ранее приказывал «стоять и защищать» его, судя по всему, от местных жителей. Предположительно, инцидент произошел еще 21 апреля, когда горожане вызвали силовиков и пожаловались на неправильно припаркованный джип.
Очевидец, который и обратился в полицию, посетовал, что автомобиль был оставлен «под знаком», а в этом районе Сыктывкара водители довольно часто нарушают правила парковки. О том, чей это внедорожник, мужчина не знал.
Теперь же, как выяснилось из второго обнародованного ролика, за выполнение прямых служебных обязанностей и отказ исполнять волю Уйбы, инспектор может отправиться на фронт.
«В середине мая поеду на передовую, если что, поедете со мной. Слышите меня? Там я посмотрю на вас, какие вы, бойцы с автоматами. Вот вы подъехали: видите, Глава стоит, вы выходите и с автоматом ходите. А если я сейчас расценю, что это нападение на Главу?» — возмутился Уйба в разговоре с инспектором.
С парковки в отставку
Уйба нередко оказывался в центре скандалов, поэтому неудивительно, что его считают одним из главных «претендентов на вылет» в губернаторском корпусе. Нынешняя история едва ли станет сенсацией в его «богатом» послужном списке, полагают специалисты.
Как заметили авторы Telegram-канала «Преемник», глава региона сам «подставляется на ровном месте», да и выглядит «просто жалко». Незамедлительно отреагировал на инцидент и депутат Госдумы Евгений Попов. Народный избранник настоятельно посоветовал Уйбе написать заявление об отставке и никогда больше не иметь отношения к органам власти.
«Ничего подобного, конечно, не ждешь от главы региона воюющей страны. Шок. Плохо припарковался? Бывает. Сделали замечание — извинись — переставь автомобиль. <...> Глава субъекта, конечно, не имеет права закрывать улицы на время совещания. Не представляю такого в Москве, Владивостоке, Калининграде, Орле и большинстве наших регионов. <...> И еще. А Путин в курсе, что в Коми — "гарант конституции" — не президент, а хамоватый глава?» — возмутился Попов в Telegram.
Впрочем, проблема вовсе не в перепалке с правоохранителем, заметил глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов. Как напомнил политолог, еще пару лет назад Уйба «посылал матом» депутата Госдумы Олега Михайлова. Чиновнику ничего за это не было, и его «финал» определила другая история, уточнил эксперт.
«Участь губернатора Коми Уйбы была предрешена еще в 2021 году, когда он позволил себе резкую перепалку с секретарем генсовета "Единой России" [Андреем] Турчаком на одной ВКС [селекторном совещании — прим. ред.] в присутствии Сергея Кириенко. После этого все его внутрирегиональные проблемы стали как-то особенно заметны и каждый день теперь лишь приближает его к финалу», — констатировал Старовойтов.
Как сообщает «Коммерсантъ», представители республиканского управления МВД начали проверку обстоятельств, при которых видео, предназначенное для служебного пользования, распространилось в интернете. На момент публикации материала от администрации Уйбы или самого главы республики официальных комментариев не поступало.
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