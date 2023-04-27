Депутат Фролова: всего один указ Путина заставит Запад расплачиваться за враждебность

Фролова в ходе общения с журналистами «Народных Новостей» отметила, что лидеры западных стран собственными руками загнали свой народ в угол. Вместо того чтобы укреплять свою родину, Европа принялась оказывать давление на Москву. Вот только Кремль дает решительный отпор, уточнила депутат.