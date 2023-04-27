Депутат Фролова: всего один указ Путина заставит Запад расплачиваться за враждебность

Российский лидер Владимир Путин всего одним маневром заставит западные страны ответить за свои враждебные выходки в сторону Москвы. Такую точку зрения озвучила парламентарий Тамара Фролова.
Недавно политик подписал указ об ответных мерах на изъятие имущества РФ за пределами страны. Согласно документу, Москва вводит механизм временного управления активами лиц, которые имеют отношение к враждебным государствам.
Фролова в ходе общения с журналистами «Народных Новостей» отметила, что лидеры западных стран собственными руками загнали свой народ в угол. Вместо того чтобы укреплять свою родину, Европа принялась оказывать давление на Москву. Вот только Кремль дает решительный отпор, уточнила депутат.
«Они, видимо, забыли, против кого идут сегодня. Россия — не марионетка в руках Запада, как многие страны Европы, а великая держава, свободная и независимая», — добавила депутат.
Ранее Вашингтон отказался выдавать визы российским журналистам для освещения работы Совбеза ООН в Нью-Йорке. МИД РФ назвал действия американского посольства актом саботажа.