МИД России: американскому дипломату вручили ноту протеста из-за провокаций посольства США

Внешнеполитическое ведомство России сообщило, что американскому дипломату вручили ноту протеста из-за провокаций посольства США в Москве.
Таким образом МИД РФ отреагировал на действия диппредставительства по невыдаче виз журналистам пула российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.
«(Дипломату. — Прим. ред.) Был сделан официальный демарш с вручением ноты протеста по поводу провокационных действий дипломатического представительства США», — объяснили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что США злоупотребляют статусом принимающей страны ООН. Об этом заявил постпред России при Организации Объединенных Наций в Женеве Геннадий Гатилов.