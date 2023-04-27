Почти 60% россиян предложили сократить январские каникулы в пользу майских праздников

Почти две трети респондентов (60%) поддержали идею объединения майских праздников за счёт январских каникул. Соответствующее исследование провели аналитики медиахолдинга Rambler&Co.
Полезной эту инициативу назвали 35% респондентов. Они отметили, что многие россияне все равно берут отпуск между 1 и 9 мая.
О желании иметь возможность реализовывать больше планов в этот период сообщили 25% участвующих в опросе россиян. Не готовы «жертвовать» январскими выходными 16%, передает RT.
Идею не работать в конце августа, перед 1 сентября, выдвинули 18%. О том, что грядущие майские праздники пройдут как обычные суббота и воскресенье сообщили 28% респондентов.