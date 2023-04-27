Захарова поставила премьера Молдавии на место после слов о Георгиевской ленте

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала странное заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана о том, что ношение Георгиевской ленты в республике будет караться штрафом.
По словам российского дипломата, невозможно изъять Георгиевскую ленту из победы над фашизмом. Об этом представитель внешнеполитического ведомства написала в своем Telegram-канале.
«Премьеру Молдавии на заметку: 7 сентября отмечается Международный день чистого воздуха для голубого неба. Можно штрафовать за каждый вздох», — поставила Захарова премьера на место.
Ранее депутат от правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой призвал ввести визовый режим между Москвой и Кишиневом.