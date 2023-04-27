Резников: Вашингтон ведет себя прагматично в вопросе оказания военной помощи Киеву

Глава минобороны Украины Алексей Резников назвал США ключевым игроком в вопросе оказания военной помощи Киеву.
Он подчеркнул, что Вашингтон остается достаточно прагматичным в поставках оружия, ведь американские власти «считают деньги» и это нормально.
«У нас есть партнеры, которые нам что – то дали, а потом говорят: обслуживать дальше вас мы не можем, у нас нет ресурса, если хотите-покупайте», — добавил Резников.
По его словам, вопрос отправки Украине истребителей пока еще не решен, однако он решится, когда Запад все просчитает.