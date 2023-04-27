«Ребята, это юмор такой военный, юмор, и ничего кроме юмора»: Пригожин о своем заявлении про приостановку артиллерийского огня в Бахмуте

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал с юмором отнестись к его заявлению о приостановке огня из-за визита американских журналистов в Бахмут (Артемовск).
Предприниматель объяснил, что решил пошутить, получив информацию о выдвижении корреспондентов из США в сторону Бахмута в сопровождении командира 57-й бригады ВСУ с позывным Цербер. Заявление Пригожина опубликовала его пресс-служба.
«Сидим в штабе. Поступила информация, что из Часова Яра выдвигаются американские журналисты в Бахмут в сопровождении Цербера — командира 57-й бригады ВСУ, за которым мы уже давно охотимся, никак не можем поймать его. Решили поржать, я сделал заявление в СМИ. Все СМИ выходят с заголовками — "Пригожин приостановил огонь", "Вагнера дают возможность заехать американским журналистам", "Наступление на Бахмут приостановлено". Ребята, это юмор такой военный, юмор, и ничего кроме юмора. Относитесь к этому более позитивно и спокойно. У нас слишком завал с пропагандой. Мы от пропаганды уже сами очумели. Это шутка была», — подчеркнул основатель «оркестра».
Представители СМИ должны оценить то, что выдают в эфир, отметил Пригожин.
«А теперь если серьезно о проблемах. Мне кажется, что СМИ должны оценить то, что они выдают в эфир людям. Мы целыми днями пытаемся найти хоть что-то позитивное, вместо того, чтобы мобилизоваться и понимать то, что проблем у нас огромное количество», — сказал он в аудиокомментарии.
Ранее Пригожин заявил, что американские журналисты — тоже своего рода военкоры. Так он прокомментировал информацию о прибытии представителей прессы из США в зону СВО.