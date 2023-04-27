Собчак предположила, что задержание блогера Блиновской могло быть «тайной операцией Кремля»

Известная телеведущая прокомментировала информацию о том, что правоохранители всерьез взялись за медийных личностей, которые отлынивают от уплаты налогов. Под «удар» справедливости уже попали такие громкие имена, как Александра Митрошина и Валерия Чекалина. Сегодня утром была задержана и «фея желаний».