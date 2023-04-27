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Собчак предположила, что задержание блогера Блиновской могло быть «тайной операцией Кремля»

Политика
Собчак предположила, что задержание блогера Блиновской могло быть «тайной операцией Кремля»

Задержание скандального блогера Елены Блиновской могло иметь пропагандистскую основу. Такими выводами поделилась журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Известная телеведущая прокомментировала информацию о том, что правоохранители всерьез взялись за медийных личностей, которые отлынивают от уплаты налогов. Под «удар» справедливости уже попали такие громкие имена, как Александра Митрошина и Валерия Чекалина. Сегодня утром была задержана и «фея желаний».

«Митрошина, Лерчик, и теперь сама пчелиная матка — Елена Блиновская. Есть мнение, что все это, на самом деле, делаются для того, чтобы заставить этих очевидных инста-ломов к 2024 году быть прокремлевскими», — предположила Собчак.

Журналистка не объяснила, какую пользу могут принести Кремлю блогеры. По итогу, она засомневалась в собственной теории, завершив пост словами «не знаю, не знаю».

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