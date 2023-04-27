Собчак предположила, что задержание блогера Блиновской могло быть «тайной операцией Кремля»

Задержание скандального блогера Елены Блиновской могло иметь пропагандистскую основу. Такими выводами поделилась журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.
Известная телеведущая прокомментировала информацию о том, что правоохранители всерьез взялись за медийных личностей, которые отлынивают от уплаты налогов. Под «удар» справедливости уже попали такие громкие имена, как Александра Митрошина и Валерия Чекалина. Сегодня утром была задержана и «фея желаний».
«Митрошина, Лерчик, и теперь сама пчелиная матка — Елена Блиновская. Есть мнение, что все это, на самом деле, делаются для того, чтобы заставить этих очевидных инста-ломов к 2024 году быть прокремлевскими», — предположила Собчак.
Журналистка не объяснила, какую пользу могут принести Кремлю блогеры. По итогу, она засомневалась в собственной теории, завершив пост словами «не знаю, не знаю».