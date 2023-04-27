МО РФ сообщило о крупных потерях ВСУ на Донецком направлении и других результатах спецоперации за сутки

Российские войска за минувшие сутки нанесли серьезный урон подразделениям ВСУ в Донбассе, а также на других участках линии соприкосновения.
Как сообщили в Минобороны РФ, только на Донецком направлении ВСУ потеряли более 400 солдат, три артиллерийских орудия и восемь бронемашин. На Купянском направлении было ликвидировано еще около 110 украинских националистов, на Краснолиманском — более 70, на Херсонском, Южно-Донецком и Запорожском — до 90 бойцов.
Кроме того, в ДНР были уничтожены две украинские радиолокационные станции обнаружения воздушных целей П-18 и СТ-68, а также сбит фронтовой бомбардировщик Су-24.