Как сообщили в Минобороны РФ, только на Донецком направлении ВСУ потеряли более 400 солдат, три артиллерийских орудия и восемь бронемашин. На Купянском направлении было ликвидировано еще около 110 украинских националистов, на Краснолиманском — более 70, на Херсонском, Южно-Донецком и Запорожском — до 90 бойцов.