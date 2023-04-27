В «Сильной России» спрогнозировали централизацию российской экономики

Экономика России находится на раннем этапе «переходного периода» к централизации. К такому выводу пришла доцент Департамента Правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова.
По ее словам, страна находится в двоякой ситуации — явного упадка нет, а цифры демонстрируют внушительный формальных показателей, что «не может не радовать».
Однако аналитик также отметила, что бюджет страны находится в дефиците. На фоне развернувшегося процесса импортозамещения, цены выросли «буквально на все». Производители поднимают стоимость товаров из-за усложнения логистики.
«Более-менее низкий курс доллара по отношению к рублю как раз помогал в этой ситуации банкам зарабатывать и предпринимателям закупать товары», — напомнила экономист.
Об увеличении благосостояния граждан сейчас речи явно не идет, пояснила доцент. Она подчеркнула, что за последний период российская экономика, конечно, адаптировалась к новой реальности, однако говорить о каком-то бурном экономическом росте в России не приходится.
Значительное количество отраслей держатся за счет «послаблений» правительства: субсидий, кредитов, мораториев на проверки.
«Нужно анализировать [ситуацию — Прим. ред.] гораздо глубже, чтобы понять процессы, которые на сегодняшний день происходят», — резюмировала Оганова.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что несмотря на большое количество западных санкций страна продолжает уверенно восстанавливаться.