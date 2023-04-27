Кедми: США проигрывают все больше и больше в стратегическом соотношении

Несмотря на то, что США формально до сих пор являются президентской республикой, фактически президент в этой стране уже не имеет никакого значения. И вдобавок никогда за всю историю США там не было таких примитивных и убогих, как сейчас, Сената и Конгресса, заключил Кедми.