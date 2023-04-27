Кедми: США проигрывают все больше и больше в стратегическом соотношении

Соединенные Штаты не только не смогли выполнить ни одной из главных задач, которые они поставили себе в начале XXI века, но и наоборот погрузились в экономический и политический кризис.
Такое мнение в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1» высказал израильский политолог Яков Кедми.
«В начале XXI века у США были планы поменять режим в Ливии, Ираке, Сирии и Иране. На их стороне был почти весь арабский Восток – Саудовская Аравия, страны Персидского залива, Турция. У них были хорошие наметки на Украине, после Украины у них были мечты о Белоруссии», – напомнил эксперт.
В итоге Соединенные Штаты разрушили Ливию с Ираком и оттолкнули от себя Садовскую Аравию и страны Персидского залива. Также американцы пошли на преступление в Сирии и привели весь ближневосточный регион на грань катастрофы.
Но Сирия уже восстанавливается, устроенный американцами кризис там заканчивается. И до Ирана Штаты не дошли, так что иранцы уже договариваются с арабами, добавил Кедми.
«Единственная надежда в отношении Турции, которая осталась у Соединенных Штатов – может быть, удастся свалить Реджепа Тайипа Эрдогана своими грязными методами», – отмечает политолог.
По отношению к России США сейчас находятся в худшем положении, чем в начале века, так как у РФ есть мощная армия, флот в Крыму и военная база в Сирии.
Американцы же смогли подтянуть под себя только слабую в военном отношении Европу.
«Они объединили Россию внутри под властью своего президента. Они укрепили Россию и российскую экономику, российскую армию и проигрывают все больше и больше в стратегическом соотношении», – убежден Кедми.
А Соединенные Штаты в это время переживают полную прострацию и деградацию своей политической элиты, что привело страну к финансовому кризису и кризису в отношениях со всем остальным миром.
Но самое главное, что произошло в США за последние 22 года – это дискредитация власти президента, подчеркивает израильский политолог.
Несмотря на то, что США формально до сих пор являются президентской республикой, фактически президент в этой стране уже не имеет никакого значения. И вдобавок никогда за всю историю США там не было таких примитивных и убогих, как сейчас, Сената и Конгресса, заключил Кедми.