В администрации Эрдогана заявили, что глава государства крайне силен и полон энергии

Руководитель управления по коммуникациям администрации главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун прокомментировал появившиеся в Сети слухи о плохом самочувствии президента.
По его словам, лидер крайне силен и полон энергии. Таким образом он опроверг соответствующую информацию.
«Подобными слухами и дезинформацией о здоровье нашего президента пытаются перевернуть политические реалии», — объявил глава управления по коммуникациям администрации Эрдогана.
Ранее сообщалось, что частые контакты России с Турцией связаны с желанием официальной Анкары продолжать посреднические усилия. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.