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В администрации Эрдогана заявили, что глава государства крайне силен и полон энергии

Политика
В администрации Эрдогана заявили, что глава государства крайне силен и полон энергии

Руководитель управления по коммуникациям администрации главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун прокомментировал появившиеся в Сети слухи о плохом самочувствии президента.

По его словам, лидер крайне силен и полон энергии. Таким образом он опроверг соответствующую информацию.

«Подобными слухами и дезинформацией о здоровье нашего президента пытаются перевернуть политические реалии», — объявил глава управления по коммуникациям администрации Эрдогана.

Ранее сообщалось, что частые контакты России с Турцией связаны с желанием официальной Анкары продолжать посреднические усилия. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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