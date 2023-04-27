Простуда Шредингера. Что произошло с Эрдоганом накануне выборов

В связи с неопределенностью по поводу состояния здоровья турецкого «султана», эксперты по всему миру уже сейчас предрекают сложности, с которыми он столкнется на предстоящих президентских выборах. Более того, исход гонки с легкостью может ввергнуть страну в политический кризис, добавили политологи, а значит и «похоронить» весь тот путь, который проделала Турция под руководством Эрдогана.