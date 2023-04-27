Простуда Шредингера. Что произошло с Эрдоганом накануне выборов

Слухи о том, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган пережил сердечный приступ, не соответствуют действительности, а те, кто их распускают, явно преследуют политические цели. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента Турции.
Два дня назад, 25 апреля, 69-летний политик пожаловался на желудочный грипп, который впоследствии, по официальной версии, оказался «легкой простудой».
В связи с неопределенностью по поводу состояния здоровья турецкого «султана», эксперты по всему миру уже сейчас предрекают сложности, с которыми он столкнется на предстоящих президентских выборах. Более того, исход гонки с легкостью может ввергнуть страну в политический кризис, добавили политологи, а значит и «похоронить» весь тот путь, который проделала Турция под руководством Эрдогана.
Желудок или сердце
Сообщения про плохое самочувствие турецкого лидера появились 25 апреля, когда Эрдоган давал интервью в прямом эфире. Помимо того, что трансляция началась на 1,5 часа позже, вскоре после начала беседы глава государства почувствовал себя плохо, впрочем, в кадре этого не видно — камера долгое время была направлена на журналиста.
Эфир прервался после вопроса о предстоящих перестановках в кабинете министров страны. Примерно через 20 минут трансляция возобновилась, Эрдоган извинился перед зрителями, пожелав им здоровья, и признался, что «сильно застудил желудок». Также он уточнил, что изначально планировал отменить интервью, но передумал.
Позднее пресс-секретарь Ибрагим Калын сообщил, что «президент в добром здравии». На следующий день, 26 апреля, Эрдоган вышел на связь, отметив, что «по совету врачей будет отдыхать дома». На среду и последующие дни у политика были запланированы несколько мероприятий в рамках предвыборной кампании, в том числе митинг в Мерсине, где находится АЭС «Аккую» (совместный проект с РФ).
На открытии атомной электростанции — первой в Турции — Эрдоган должен был присутствовать в четверг, 27 апреля, однако позже выяснилось, что президент сможет принять участие лишь в онлайн-формате. К видеозвонку также планирует присоединиться российский лидер Владимир Путин.
Перед октрытием АЭС Эрдоган планировал провести с Путиным телефонные переговоры. В Кремле подтвердили, что готовятся к разговору с президентом Турции, которые запланированы на 15:00 по мск.
В то же время интервью Эрдогана турецким телеканалам отменены. Пресс-служба главы государства предупредила, что публичных выступлений президента не будет ориентировочно до 3 мая — состоятся ли выступления в городах Ризе и Трабзон в этот день пока не сообщалось.
Между тем мировые СМИ проявили незаурядный интерес к сообщениям о недомогании политика. Некоторые издания писали, что турецкий лидер якобы перенес инфаркт миокарда и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
«Эрдоган, похоже, собирается уйти непобежденным», — прокомментировал ситуацию писатель, публицист Егор Холмогоров в своем Telegram-канале.
Некоторые СМИ также заявили, что будто бы ближайших родственников попросили срочно приехать в больницу, где находится Эрдоган. Впоследствии администрация турецкого лидера опровергла слухи о сердечном приступе.
«Состояние здоровья нашего президента очень хорошее. Мы находимся в постоянном контакте. У него была легкая простуда», — сообщил вице-президент Фуат Октай.
Отравление
Тем временем политологи продолжают строить различные версии происходящего — например, об отравлении. Более того, к примеру, Telegram-канал «Образ будущего» сообщил, что накануне пресс-служба турецкого лидера попыталась записать двухминутный ролик с участием Эрдогана, однако сделать этого не удалось. Авторы публикации подчеркнули, что цели записи видео неизвестны.
Они также высказали предположение, что политика собираются ввести в искусственную кому из-за болезни, и в это время транслировать заранее записанный ролик.
«Все это имеет прямое отношение к нам [России — Прим. ред.], так как и зерновая сделка, и весь геополитический баланс в регионе держится вокруг особенностей наших взаимоотношений с Эрдоганом. Роман Абрамович сегодня вылетает в Анкару. Его бизнес-партнер Ибрагим Калын готовит встречу с начальником генерального штаба турецких войск. Ведь в случае обострения именно самая влиятельная сила в Турции будет брать ситуацию под контроль», — рассуждают авторы канала.
Политолог Юрий Баранчик в свою очередь согласился, что турецкая армия действительно может взять на себя ответственность за ситуацию с переносом президентских выборов на более поздний срок. Но, по его мнению, это может произойти лишь в случае, если отравление Эрдогана будет доказано.
«Кстати, смерть Эрдогана может оказаться очередным и последним ножом в спину, слишком уж сильно она изменит расклады, к которым вроде бы Москве удалось приспособиться и даже получать выгоду. Отомстит напоследок турецкий султан», — предположил аналитик Андрей Никулин
Оппозиция не спит
В то же время до выборов президента Турции осталось чуть более двух недель. Первый этап голосования запланирован на 14 мая, хотя изначально ожидалось, что он пройдет 18 июня. Это оказалось бы как нельзя кстати для приболевшего главы государства — предвыборная кампания Эрдогана, судя по всему, «просела».
Главный противник Эрдогана — 74-летний лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу, который изначально был выдвинут единым кандидатом от оппозиции (позже появился еще один оппозиционный претендент Мухаррем Индже, и независимый — Синан Оган), — тут же решил обозначить перспективы российско-турецких отношений в случае его победы на выборах.
«Нашим приоритетом в политических отношениях будет прекращение конфликта на Украине и обеспечение безопасного продолжения действия соглашения Черноморской зерновой инициативы», — поделился планами Кылычдароглу.
Как обратил внимание политик, при таком раскладе его правительство всегда будет отстаивать интересы Турции.
Впрочем, в экспертном сообществе усомнились в его обещаниях — по их мнению, внешняя политика Анкары при Кылычдароглу будет все сильнее сдвигаться в сторону Запада. К тому же сторонники кандидата неоднократно напоминали про членство страны в НАТО.
В случае победы оппозиции Турция, конечно же, не объявит войну против России, но по некоторым аспектам отношения с Москвой ухудшатся, а позиция Анкары станет «гораздо более прозападной», согласился специалист по Ближнему Востоку, кандидат исторических наук Станислав Хатунцев.
В беседе с «Политикой Сегодня» эксперт также обратил особое внимание на шансы Эрдогана победить на предстоящих выборах: произошедшее «сильно ударило» по президенту и его партии, тем не менее возможность вновь занять главный пост в стране все еще есть.
По его словам, почти половина турецких избирателей все еще хочет видеть действующего президента во главе страны.
«Тех, кто против, я думаю, больше, но, во-первых, антиэрдогановская часть политического спектра — она недостаточно консолидирована — они не выступят все как один против Эрдогана, здесь Эрдоган может проскочить. Во-вторых, административный ресурс — безусловно, выборная система и подсчет голосов в руках у власти, то есть у Эрдогана», — заметил политолог, назвав итоги выборов «малопредсказуемыми».
Несмотря на то, что административный ресурс будет направлен именно на победу Эрдогана в первом туре, ведь несколько процентов могут сыграть решающую роль, политик может не набрать необходимых 51% голосов, предположил Хатунцев.
Если на первом этапе ни один из кандидатов не наберет более 50% поддержки, то будет назначен второй раунд, предварительно запланированный на 28 мая. В нем смогут принять участие только те два участника, которые получили наибольшую поддержку.
«Эрдогану нужно рулить, настраивать систему на победу в первом туре. <…> По официальным данным его победа возможна в первом туре, но если этой победы не будет, то во втором — шансов вновь стать президентом будет меньше», — констатировал Хатуцнев.
Нынешняя президентская гонка характеризуется «самой сложной за 20-летний период» для Эрдогана, который находится у власти с 2003 года. Хатунцев резюмировал, останется ли бессменный «султан» при полномочиях — для России не столь важно. Особенно на фоне остальных внешнеполитических вопросов Москвы.
Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу спрогнозировал победу действующего президента на грядущих выборах. По его мнению, Эрдоган способен победить в первом же туре голосования.