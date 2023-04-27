Жителям Молдавии пригрозили штрафом за ношение георгиевской ленты в День Победы

Сотрудники полиции Молдавии будут штрафовать граждан за ношение георгиевской ленты в День Победы, который отмечается 9 мая. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Дорин Речан.
Подчеркивается, что Конституционный суд Молдовы разрешил жителям страны носить георгиевские ленты в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Однако Речан заявил, что решение суда «ничего не значит». Он пообещал штрафовать граждан за ношение ленты.
«Решение Конституционного суда противоречит и не меняет ничего по сравнению с 9 мая в прошлом году. Эти символы запрещены», — заявил он.
Запрет на использование георгиевской ленточки и символов Z и V в Молдавии вступил в силу в апреле 2022 года. Однако в законе имеются исключения, позволяющие носить ленту в День Победы.