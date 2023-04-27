В минобороны Украины пообещали начать контрнаступление ВСУ скрытно

Вооруженные силы Украины пойдут в контрнаступление скрытно, чтобы увеличить шансы на успех операции, заявил министр обороны страны Алексей Резников.
На этом фоне чиновник призвал украинцев не завышать ожидания и не пытаться предугадать сроки атаки.
«Никто не должен знать, что она началась», — подчеркнул Резников.
По словам министра, наступление должно начаться прежде, чем о нем узнает общественность, потому киевские власти не будут делать заявлений, которые могут тем или иным образом раскрыть детали операции.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов утверждал, что наступление начнется, когда ВСУ получат от западных стран все необходимое оружие.