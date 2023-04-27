Коттеджный поселок Елены Блиновской после обысков сняли на видео

Элитный коттеджный поселок, в котором живет и работает блогер Елена Блиновская, сняли на видео после обыска. Ранее предпринимательницу обвинили в неуплате налогов.
Блиновская была держана утром, 27 апреля в Смоленской области. Она планировала покинуть Россию, однако ее во время задержали правоохранительные органы.
Блогера доставили в отделение. Позже правоохранители посетили ее дом, который находится в элитном коттеджном поселке «Миллениум Парк».
В доме были найдены не только документы и техника, но и дорогостоящие украшения, брендовые вещи и иномарки. Обыск был зафиксирован на видео, передает «360».