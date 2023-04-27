Бывшую помощницу вице-премьера Аркадия Дворковича приговорили к 12 годам колонии за взятку

Замоскворецкий суд приговорил к 12 годам колонии экс-помощницу вице-премьера Аркадия Дворковича, сообщает mk.ru. Анастасию Алексееву признали виновной в получении взятки от медицинских фирм.
По данным следствия, подсудимая в обмен на денежное вознаграждение пообещала не включать в список препаратов, над которыми установлен особый контроль, два средства для снижения веса.
Ближайшие 12 лет Алексеева проведет в колонии. Кроме того, бывшей помощнице Дворковича придется выплатить штраф в размере 75 млн рублей.