Европа сожалеет о своем решении отказать России в выстраивании более тесных связей. Об этом рассказал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в беседе с изданием China Today.
Политик отметил, что расширение НАТО на восток отразилось на стабильности в регионе. Евросоюзу не следовало допускать милитаризации объединения, пояснил Уоллес.
«Европа столкнулась с тяжелым вызовом. Мы нанесли себе огромный вред отказом от сближения с Россией», — сказал он.
Ранее российский дипломат Кирилл Логвинов назвал стремлением к изоляции попытки ЕС делить мир на «своих и чужих» на базе отношения к России и Китаю. Европа следует позиции США, добавил Логвинов.