С Новым Годом!

Евродепутат Уоллес рассказал о сожалениях Европы в отношении России

Политика
Евродепутат Уоллес рассказал о сожалениях Европы в отношении России

Европа сожалеет о своем решении отказать России в выстраивании более тесных связей. Об этом рассказал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в беседе с изданием China Today.

Политик отметил, что расширение НАТО на восток отразилось на стабильности в регионе. Евросоюзу не следовало допускать милитаризации объединения, пояснил Уоллес.

«Европа столкнулась с тяжелым вызовом. Мы нанесли себе огромный вред отказом от сближения с Россией», — сказал он.

Ранее российский дипломат Кирилл Логвинов назвал стремлением к изоляции попытки ЕС делить мир на «своих и чужих» на базе отношения к России и Китаю. Европа следует позиции США, добавил Логвинов.

#европа #россия #Мик Уоллес