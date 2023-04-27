NTV: Бюрократия вынуждает служащих бундесвера покупать снаряжение за свой счет

В одной из частей — на фрегате «Гамбург» — экипаж был вынужден приобрести 3D-принтер только для того, чтобы вовремя менять топливные фильтры для дизеля. Делать их самостоятельно оказалось проще, чем тонуть в бюрократическом аду, в который погружено все военное ведомство Германии. По словам солдат, необходимых запчастей можно буквально ждать годами.