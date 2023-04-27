Министр обороны Германии Борис Писториус распорядился улучшить систему госзакупок для нужд бундесвера. Решение воистину амбициозное, ведь три его предшественницы — в том числе действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — не смогли справиться с этой задачей.
Согласно отчету, прошедшему накануне в военном ведомстве, оказалось, что немецким военнослужащим «не хватает всего». Более того, каждый солдат и офицер бундесвера постоянно встает перед выбором — годами ждать необходимое снаряжение или же купить их за свой счет.
«Из личного снаряжения большая часть оплачивается самостоятельно», — подтвердил в беседе с изданием N-TV военнослужащий ротенбургской роты егерей.
В одной из частей — на фрегате «Гамбург» — экипаж был вынужден приобрести 3D-принтер только для того, чтобы вовремя менять топливные фильтры для дизеля. Делать их самостоятельно оказалось проще, чем тонуть в бюрократическом аду, в который погружено все военное ведомство Германии. По словам солдат, необходимых запчастей можно буквально ждать годами.
Местные аналитики предполагают, что затея Писториуса обречена на провал, даже несмотря на то, что глава бундесвера уже уволил руководителя Управления закупками. По их мнению, это, к сожалению, не исправит то бедственное положение, в котором ведомство находится уже на протяжении десятилетий.
Несмотря на все беды, с которыми сталкиваются немецкие военнослужащие, Германия продолжает активно присылать необходимые оборудование и вооружение на Украину. Например, ранее Берлин официально разрешил Варшаве передать самолеты МиГ-29, из запасов ГДР, в пользу киевских властей.