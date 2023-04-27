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Asia Times: крах ВСУ может подтолкнуть США к отправке на Украину вооруженного контингента

Армия
Asia Times: крах ВСУ может подтолкнуть США к отправке на Украину вооруженного контингента

Президент США Джо Байден может тайно перебросить на Украину американский вооруженный контингент, сообщает издание Asia Times.

По информации журналистов, такой сценарий станет реальным в условиях, когда крах украинской армии станет очевиден и неизбежен.

«Если Байден предвидит скорый крах Украины, нельзя исключать и американского вмешательства», — сказано в статье.

Авторы отметили, что операция будет проводиться максимально скрыто, а все военные будут значиться «добровольцами». Для этого, как подчеркнули эксперты, Вашингтону даже не потребуется координация с союзниками по НАТО.

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