«Резервы не подтягивай»: Пригожин обратился к командиру ВСУ Церберу на фоне приезда журналистов из США

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал визит американских журналистов в Бахмут (Артемовск). Он заявил, что «музыканты» приостановили огонь, чтобы корреспонденты могли спокойно отснять репортаж и уехать домой. Также бизнесмен предостерег командира ВСУ от попыток перебросить резервы, прикрываясь иностранной делегацией.
Пригожин отметил, что журналисты из США — тоже своего рода военкоры.
«Сидим в штабе, занимаемся боевой работой, приходит информация, что Цербер, командир 57-й бригады ВСУ, везет американских журналистов в Бахмут. Принято решение: приостановить огонь артиллерии для того, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой. Пресса — это святое. Они же тоже своего рода военкоры. Поэтому Церберу привет от парней, но резервы не подтягивай. Распетушим, если повезете по дороге резервы вместе с журналистами», — приводит аудиокомментарий бизнесмена его пресс-служба.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» опроверг сообщения СМИ о том, что «музыканты» заняли важнейший перекресток в Бахмуте.