«Резервы не подтягивай»: Пригожин обратился к командиру ВСУ Церберу на фоне приезда журналистов из США

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал визит американских журналистов в Бахмут (Артемовск). Он заявил, что «музыканты» приостановили огонь, чтобы корреспонденты могли спокойно отснять репортаж и уехать домой. Также бизнесмен предостерег командира ВСУ от попыток перебросить резервы, прикрываясь иностранной делегацией.