Украинская группа «Антитела» собирается выступить в Крыму в 2024 году

Напомним, что в ноябре 2022 года советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что через полгода сделает прямое включение с набережной Ялты и расскажет, каким будет Крым. Обещание так и осталось невыполненным.