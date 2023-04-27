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Украинская группа «Антитела» собирается выступить в Крыму в 2024 году

Шоу-бизнес
Украинская группа «Антитела» собирается выступить в Крыму в 2024 году

Украинская поп-рок-группа «Антитела» анонсировала в социальных сетях новый концерт. Артисты собираются летом 2024 года на Южном берегу Крыма.

Согласно информации о предстоящем выступлении коллектива, концерт запланирован на 23 августа. Билеты уже доступны к продаже. Примечательно, что приобрести их можно только на украинском сервисе.

Напомним, что в ноябре 2022 года советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что через полгода сделает прямое включение с набережной Ялты и расскажет, каким будет Крым. Обещание так и осталось невыполненным.

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