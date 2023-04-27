Елене Блиновской может грозить до семи лет заключения за неуплату налогов и отмывание денег

Адвокат Денис Широков считает, что блогера Елену Блиновскую могут лишить свободы на семь лет, если будет доказана ее вина в неуплате налогов и отмывании денег со своих марафонов.
За годы работы Блиновская получила доход, превышающий допустимый по системе налогообложения, и осталась должна 918 млн рублей. В отношении блогера возбудили уголовное дело и задержали.
По словам Широкова, максимальный срок по статье о неуплате налогов в России предполагает до трех лет лишения свободы, однако Блиновскую также могут привлечь к ответственности за отмывание денег, увеличив срок до семи лет.
«В случае если вина будет доказана, возмещением недоплаченных налогов отделаться не удастся, судом может быть назначено наказание в виде реального лишения свободы. Вероятно, что следственные органы выйдут в суд с ходатайством об аресте Блиновской», — цитирует адвоката РИАМО.
Ранее блогера задержали при попытке пересечь границу России с Белоруссией. По информации СМИ, Блиновская уже начала давать показания по делу о неуплате налогов и в качестве меры пресечения следствие просит для женщины домашний арест.