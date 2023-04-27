Евстафьев: у американцев есть еще месяц-полтора для выхода из украинского конфликта

Представители Запада, за очень редким исключением, уже весьма скептически смотрят на возможность успеха запланированного на весну украинского наступления. Хотя еще недавно в серьезных экспертных кругах США и Европы по этому поводу царила эйфория.
Об этом в интервью изданию «Украина.ру» рассказал политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.
«Найти, за исключением каких-то совсем уже людей не вполне рационально мыслящих, тех, кто считает, что сейчас [у ВСУ] будет грандиозный успех, они ворвутся в Крым и так далее и тому подобное, на Западе практически невозможно, – заявил эксперт. – Все говорят о том, что это наступление будет преследовать ограниченные цели».
И это, по словам Евстафьева, может быть свидетельством двух разных тенденций. Либо на Западе генерируют «туман войны» — намеренно занижают ставки в то время, как в действительности идет концентрация сил для решительного удара. Либо же на Западе действительно произошел поворот к рациональному восприятию возможностей Украины.
«Если говорить совсем цинично, начиная с ноября 2022 года и по последнее время, скажем так, по февраль — начало марта 2023 года, даже в серьезных экспертных кругах на Западе была эйфория», – напомнил при этом Евстафьев.
И в этой связи интересен вброс о том, что на Западе будут считать успешным украинское наступление в том случае, если ВСУ в направлении главного удара смогут сдвинуть линию соприкосновения на 50 километров.
Если это произойдет, объясняет эксперт, такой поворот, конечно, будет для России чувствительным, но стратегическим наступлением это в любом случае не станет.
Гораздо более вероятно, что украинское наступление станет неудачным, подчеркивает политолог. И когда это произойдет, перед Западом встанет выбор –начать сворачивать весь этот проект «Украина» или продолжать поддерживать киевский режим и начинать уже самим напрямую втягиваться в конфликт с РФ.
Ведь уже всем очевидно, что Украина без поставок западных вооружений не продержится и двух-трех недель. И это ясно даже киевскому режиму, поэтому тот так истерично требует от Запада обеспечить новую волну поставок более высокоуровневого и высокотехнологичного оружия.
«И здесь мы видим очень серьезные различия. У американцев есть еще месяц-полтора на то, чтобы из этого конфликта выскочить. И вы посмотрите, как американцы постоянно начинают говорить о необходимости ускорения этого наступления. – подчеркивает Евстафьев. – Но – когда и если – это наступление не увенчается стратегическим успехом, Запад встанет перед очень неприятной дилеммой: либо [сворачивать проект], либо начинать напрямую влезать в этот конфликт».
Эта необходимость, объясняет эксперт, появится в результате больших потерь личного состава ВСУ в ходе наступления. Так как быстро подготовить новые боеспособные подразделения будет нельзя. И, даже если наступление окажется успешным, на линии фронта с украинской стороны возникнут серьезные пробелы и дыры, которые надо будет кем-то заполнять. Получается, что если Запад решит продолжит поддерживать Украину, восполнять эти людские потери придется наемниками, считает Евстафьев.