Евстафьев: у американцев есть еще месяц-полтора для выхода из украинского конфликта

Эта необходимость, объясняет эксперт, появится в результате больших потерь личного состава ВСУ в ходе наступления. Так как быстро подготовить новые боеспособные подразделения будет нельзя. И, даже если наступление окажется успешным, на линии фронта с украинской стороны возникнут серьезные пробелы и дыры, которые надо будет кем-то заполнять. Получается, что если Запад решит продолжит поддерживать Украину, восполнять эти людские потери придется наемниками, считает Евстафьев.