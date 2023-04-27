Песков назвал «желтыми измышлениями» слухи о попытках устроить покушение на Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался по поводу слухов относительно покушения на главу российского государства Владимира Путина.
Ранее в зарубежных СМИ появились статьи о том, что украинские спецслужбы якобы с помощью беспилотников хотели «ликвидировать» президента России. Песков в ходе разговора с сотрудниками прессы отметил, что не в курсе подобных материалов.
«Нет, мы не знакомы с этими публикациями. Сейчас много таких разных "желтых измышлений". Это не повод со всем этим знакомиться», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь российского лидера прокомментировал беседу украинского президента Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, Москва приветствует все, что может приблизить окончание конфликта в соседней стране.