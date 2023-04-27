Пранкеры Вован и Лексус «разоблачили» главу ФРС США Пауэлла от лица Зеленского

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли председателя Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Джерома Пауэлла по телефону от лица президента Украины Владимира Зеленского. Видеоролик с разоблачающим разговором опубликован на хостинге Rutube.
Собеседник рассказал пранкерам, что американская экономика находится в плачевном состоянии, и пожаловался на отсутствие средств на дополнительные расходы. Также Пауэлл признал, что санкции против России сработали совершенно не так, как планировалось, и Москва стойко выдерживает их удары.
Глава ФРС США особенно отметил работу руководителя ЦБ России Эльвиры Набиуллиной. По его словам, она умна и хорошо справляется со своими обязанностями.