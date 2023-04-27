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Песков объяснил причину поздней поездки Путина из Огарево в Кремль

Политика
Песков объяснил причину поздней поездки Путина из Огарево в Кремль

Президент РФ Владимир Путин накануне поздно вечером выехал из Огарево в Кремль, поскольку у него были назначены ранние встречи. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что у российского лидера в Кремле есть квартира. Если у Путина намечены ранние встречи, то ночует он там.

«Это обычная практика», — сказал Песков.

У Владимира Путина на 27 апреля запланировано онлайн-выступление на торжественной церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую» в Турции.

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